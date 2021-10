Kuba will Touristen Impfung anbieten

Havanna. Kuba will internationalen Touristen eine Impfung gegen das Coronavirus ermöglichen. »Wir bemühen uns, wenn möglich, allen Kunden, die uns besuchen, Impfungen anzubieten«, sagte Tourismusminister Juan Carlos García am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Havanna. Das Land bereitet derzeit seine Grenzöffnung für den Tourismus vor, die für den 15. November geplant ist. Die Regierung in Havanna baut dabei auf den eigenen Impfstoff »Soberana 2«. (AFP/jW)