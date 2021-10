Verteidigungsminister der USA in Georgien

Tbilissi. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist am Montag zu einem Besuch in Georgien eingetroffen. Austin werde sich mit Regierungschef Irakli Garibaschwili und Verteidigungsminister Juanscher Burchuladse treffen, um der georgischen Regierung angesichts der »russischen Aggression« die Rückendeckung der USA zuzusichern, kündigte ein US-Regierungsvertreter an. Bei dem Besuch soll unter anderem ein militärisches Ausbildungsprogramm beider Länder verlängert werden. Nach seinem Besuch in Tbilissi wird Austin in die Ukraine und nach Rumänien reisen. Am Donnerstag und Freitag trifft sich der US-Verteidigungsminister in Brüssel mit seinen Kollegen aus den NATO-Staaten. (AFP/jW)