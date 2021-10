El Salvador: Tausende protestieren gegen Bukele

San Salvador. In El Salvador sind Tausende Menschen gegen die Regierung des rechten Präsidenten Nayib Bukele auf die Straße gegangen. Der Protest am Sonntag (Ortszeit) in der Hauptstadt San Salvador richtete sich auch gegen die Einführung des Bit­coin als offizielle Währung neben dem US-Dollar. An den Kundgebungen am Sonntag beteiligten sich unter anderem feministische Gruppen, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionsvertreter. Medardo González von der linken Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí warf Bukele Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz vor. (AFP/jW)