»Polizisten und Polizeireservisten als Bewachungspersonal in den Außenlagern des KZ Neuengamme«. Vortrag und Diskussion. Adrian Stumpp referiert über die Rolle von Polizisten als Bewachungspersonal in den Außenlagern des KZ Neuengamme und stellt am Beispiel ausgewählter Biographien ihre Handlungsspielräume sowie das Verhalten der Polizisten im Vergleich zur SS vor. Erforderliche Anmeldung unter: www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de. Heute, 18.10., Hamburg, KZ‑Gedenkstätte Neuengamme, Jean-Dolidier-Weg 75. Veranstalter: KZ‑Gedenkstätte Neuengamme

»Offenes Treffen für Klassenkämpfe«. Diskussion. Heute, 18.10., 19 Uhr, München, »Barrio Olga Benario«, Schlierseestr. 21. Veranstalter: »Barrio Olga Benario«

»Welche Forderungen und welche Verantwortung ergeben sich nach der Bundestagswahl für den Kampf um die Sicherung des Friedens?« Vortrag und Diskussion mit Dr. Alexander Neu (MdB, Die Linke). Dienstag, 19.10., 18 Uhr, Berlin, Stadtteilzentrum, Marzahner Promenade 38. Veranstalter: Rotfuchsgruppe Berlin-Marzahn-Hellersdorf

»Solidaritätstreffen der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba«. Kennenlernen und Diskussion. Wir klären gemeinsam, was ansteht, um weiterhin unsere Solidaritätsarbeit für das sozialistische Kuba zu organisieren. Dienstag, 19.10., 19 Uhr, Bonn, Restaurant »Rosa Lu«, Vorgebirgstr. 80. Veranstalter: FG BRD–Kuba e. V.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.