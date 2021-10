Die Mittel der Kunst

-/Warner Bros. Entertainment/dpa Die Spannung stimmt: Jesse Eisenberg als Marcel Marceau

Der Film »Résistance – Widerstand« erzählt zwei Geschichten. Die eine ist die des jungen Strasbourger Juden Marcel Mangel, der sich nach der Reichspogrom­nacht 1938 um aus Deutschland deportierte jüdische Kinder kümmert. Als mit Kriegsbeginn die Bevölkerung von Strasbourg nach Zentralfrankreich evakuiert wird, begleitet er die Kinder nach Limoges. Während der deutschen Besatzung hilft er dabei, die Kinder zu verstecken und sie über die Alpen in die rettende Schweiz zu bringen. Er beteiligt sich auch am französischen Widerstand. Die von ihm gefälschten Pässe sind von hoher Qualität.

Für sich selbst stellt er ein Dokument auf den Namen Marcel Marceau aus. Das führt zu der zweiten Geschichte: der Frühzeit eines Künstlers. Nach Kriegsende behielt Marcel seinen Decknamen und wurde unter diesem zum weltberühmten Pantomimen. Der Regisseur Jonathan Jakubowicz orientiert sich, mit einigen dramaturgischen Freiheiten, an der Lebensgeschichte von Mangel/Marceau – was ihm einige Chancen bietet, womit er sich aber auch Probleme einhandelt.

Tatsächlich kommen Pantomime und Widerstand kaum je zusammen. Zwar kann schon der noch ganz unbekannte Mangel die verängstigt in Strasbourg eintreffenden Kinder mit seiner Kunst zum Lächeln bringen. Körpergewandt führt er ihnen eine Anpassung an die Natur vor, die ihnen viel später, als die Nazis die Flucht durch die Berge verhindern wollen, tatsächlich das Leben rettet. Doch meist zeigt ihn Jakubowicz als einen von vielen Résistance-Kämpfern, die sich gegen die deutschen Besatzer und ihre willigen französischen Kollaborateure wehren. Kunst hilft da selten, wenngleich es bei gefährlichen Passkontrollen nützlich ist, den Körper zu beherrschen.

»Résistance« kommt der Realität darin nahe, dass der Held zuweilen in einer Gruppe von Mitkämpferinnen und -kämpfern zu verschwinden droht. Das ist klug, provoziert aber die Frage, weshalb Jakubowicz überhaupt eine so berühmte Hauptfigur wählen musste, statt einfach einen Film über den französischen Widerstand zu drehen. Dabei wäre noch wirksamer geworden, was er ohnehin sehr gut kann: szenische Spannung aufbauen. Man weiß ja bereits, Marceau wird irgendwie durchkommen. Aber das schwächt den Effekt.

Der Wirkung schadet auch, dass die Hauptfigur kaltlässt. Dabei spielt Jesse Eisenberg den künftigen Pantomimen sehr gut. Stets zeigt er die Körperspannung, die zu dieser Kunst gehört. Aber damit geht ein hoher Grad an Selbstbezogenheit einher. Das Drehbuch setzt Mangel/Marceau etlichen Schrecklichkeiten aus, ohne dass die Figur sich entwickeln würde. So stellt sich die Frage, ob nicht die Kunst das Mittel ist, Distanz zu verteidigen und handlungsfähig zu bleiben.

Leider ist diese Frage wohl kaum die des Films. Viel zu sehr setzt er auf konventionelle Effekte. Da sind die schluchzenden Streicher einer Filmmusik, die Angelo Milli zu verantworten hat. Da sind – die peinlichste Szene des Films – die kurz zuvor völlig erschöpften und von den Schrecken der Verfolgung niedergeschlagenen Kinder, die, von einem knurrigen Bergbauern ermuntert, als wäre nichts gewesen, fröhlich zu einem Bergsee hintoben, den in seiner unberührten Natürlichkeit sich heute wohl nicht einmal ein kantonales Fremdenverkehrsamt abzubilden trauen dürfte. Und dass als Rahmenhandlung 1945 der US-General George Patton vor aufmarschierten GIs die Heldengeschichte des künftigen Pantomimen erzählt, bevor der dann auftreten darf, löst nur noch Mitleid aus. Wer möchte schon fast zwei Stunden stillstehen, bis endlich die Kunst beginnt.

Noch schlimmer ist, dass die Personalisierung, die auf der Seite der Résistance vermieden wird, auf deutscher Seite triumphiert. Matthias Schweighöfer mutiert zum Schurken und gibt den SS-Mann Klaus Barbie. Er gibt ihn durchaus gekonnt, schauspieltechnisch ist daran nichts auszusetzen. Vielleicht steht ja Schweighöfer die internationale Filmkarriere bevor, die Til Schweiger verwehrt blieb. Aber die Rolle bleibt im Klischee gerade da stecken, wo das Drehbuch dem sadistischen Folterer, der der historische Barbie tatsächlich war, andere Seiten zuschreibt. Er tritt auch als liebender Familienmensch auf und spielt Klavier – bevor er Gefangene ermordet. Das mag im Detail sogar historisch belegt sein. Aber in der Rolle des allgegenwärtigen Hauptschurken, der Quelle aller Gefahren, hätte sich Barbie sicherlich gefallen.

Die Sache ist paradox. Der Held des Films ist eine Berühmtheit, die jedoch ins Ganze des Widerstands zurücktritt. Sein Nazigegenspieler aber scheint beinahe allmächtig, eine wirkungsmächtige Persönlichkeit. Zu welchem Apparat er gehörte, wessen Interessen dieses System verfolgte, das wird nicht gefragt.

Am Ende geht es um Moral. Statt deutsche Nazis und französische Kollaborateure zu töten, wie es für den Sieg nötig ist, wird die Rettung von Kindern zum Ziel. (Doch gerettet sind jüdische Kinder tatsächlich erst, wenn die Nazis geschlagen sind.) Patton verhilft Marceau zu seinem ersten großen Auftritt. Das ist historisch. Es zu zeigen, scheint durch die Rolle der US-Truppen beim Kampf gegen das faschistische Regime gerechtfertigt. Doch verschweigt der Film, dass Barbie 1947 als US-Agent und später auch vom BND angeworben wurde. Im Westen waren die Nazis noch lange nicht besiegt.