Nachschlag: Es geht noch was

Metodi Popow/imago images Susanne Hennig-Wellsow, Bundesvorsitzende von Die Linke

Susanne Hennig-Wellsow zieht im »Interview der Woche« Bilanz des Debakels der Linkspartei bei den jüngsten Wahlen und stellt für das kommende Jahr »wichtige Grundsatzentscheidungen« in Aussicht. Wohin die Reise gehen soll, bleibt indes nebulös. Wenig erstaunlich, richtet sich die Ursachenanalyse der Linke-Kovorsitzenden doch vorzugsweise auf Externes und weniger auf den eigenen Anteil am Scheitern: Im Bundestagswahlkampf sei ihre Partei im Zweikampf zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet zerrieben worden, so hätten zum Schluss diese »ein, zwei, drei Prozent« gefehlt. Der Anbiederungskurs an SPD und Grüne zum Nulltarif unter Preisgabe programmatischer Prinzipien ist für Hennig-Wellsow jedenfalls kein Anlass zu kritischer Selbstreflexion. Hoffnungsvoll dagegen ihr Blick auf mögliche Regierungsbeteiligungen in Berlin und Schwerin: »Flapsig könnte man sagen: Es geht doch noch was, und wir werden gebraucht.« Im Liegen umzufallen, bleibt die hohe Kunst der Regierungssozialisten. (shu)