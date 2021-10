© SWR Tausende Asiaten pflücken für einen miserablen Lohn auf Plantagen im Südwesten Portugals die Himbeeren: »Himbeervisum«

Re: »Himbeervisum«

Portugal: Asiaten schuften für den EU-Pass

Na, Appetit auf Beeren? Tausende Menschen aus Asien schuften auf Plantagen im Südwesten Portugals. Sie kommen aus Indien, Pakistan oder Thailand und pflücken die Himbeeren, die wir in unseren Supermarktregalen finden. Ein Knochenjob, mies bezahlt, den Plantagenbesitzern und Vorarbeitern ausgeliefert. Die Menschen verbindet die Hoffnung auf einen portugiesischen Pass – und damit den Zugang zu EU-Europa. Auch Malta ist in diesem Business schwer dabei, dort allerdings werden Pässe für Oligarchen organisiert. BRD 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Wir werden nicht zusammen alt

Jean, ein abgestürzter Filmemacher in seinen Vierzigern, hat seit Jahren eine Affäre mit der jüngeren Catherine. Seine Frau Françoise weiß nichts davon. In Jeans und Catherines Beziehung kommt es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen er sie schlägt. Dann endlich geht sie. Frankreich/Italien 1972. Anschließend Doku über Regisseur Maurice Pialat, der den nicht so attraktiven Plot zu etwas Besonderem gemacht hat.

Arte, 20.15 Uhr

Exclusiv im Ersten: Streit um Tesla

Was bringt die Gigafactory?

Im Brandenburgischen Grünheide, unweit der Hauptstadt der Angeber, baut Tesla auf 300 Hektar seine Produktionsstätte für Elektroautos in den märkischen, stocktrockenen Sand. 500.000 Fahrzeuge sollen hier jährlich vom Band rollen. Kritiker warnen vor Wasserknappheit und Verkehrskollaps, vor prekären Arbeitsplätzen und steigenden Mieten, vor schmutzigen Deals für Batterierohstoffe. Wir werden wie immer überrascht werden. BRD 2021.

Das Erste, 21.45 Uhr

Lebenslinien. Mein ­Straubing nimmt mir keiner

Anna Zisler setzt sich für die 800 jüdischen Mitglieder der Kultusgemeinde Straubing ein. Als sie 1955 in der niederbayerischen Stadt auf die Welt kam, versuchte ihr Vater, der Holocaustüberlebende Israel Offmann, dort für seine Familie eine Existenz aufzubauen. Straubing war der Ort seiner Wiedergeburt, nachdem US-Soldaten ihn 1945 aus dem Konzentrationslager Ganacker befreit hatten. Niemals vergessen! BRD 2021.

BR, 22.00 Uhr

Moskau 1941 – Stimmen am Abgrund

Niemals vergessen! Am 22. Juni 1941 überfiel die Wehrmacht die Sowjetunion. Mit Hilfe von Tagebuchaufzeichnungen und Briefen erzählt der Dokumentarfilm die Geschichte des Schicksalsjahres für die Bewohner Moskaus. BRD 2021.

Das Erste, 23.35 Uhr