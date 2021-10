Immobilienblase in Frankfurt droht

Frankfurt am Main. Der Immobilienmarkt in Frankfurt am Main weist nach Einschätzung der Schweizer Großbank UBS das höchste Blasenrisiko auf. Die realen – also inflationsbereinigten – Wohnungspreise seien in der Stadt seit 2016 jährlich um zehn Prozent angewachsen; die Mieten jedes Jahr um annähernd drei Prozent gestiegen. Die Coronakrise habe global einen Trend gesetzt: Erstmals seit Beginn der 90er Jahre seien von Mitte 2020 bis Mitte 2021 die Preise außerhalb der Städte schneller gestiegen als innerhalb. (dpa/jW)