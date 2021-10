Algerien: Bruder von Bouteflika verurteilt

Dar Al-Beïda. Ein Gericht in Algerien hat den Bruder des früheren algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika am Dienstag zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur APS. Die Staatsanwaltschaft hatte für Said Bouteflika sieben Jahre hinter Gittern gefordert, unter anderem wegen »Amtsmissbrauchs«, »Behinderung der Justiz« und »Anstiftung zur Fälschung offizieller Dokumente«. Said Bouteflika war offiziell Präsidentenberater, er galt aber als der eigentliche Staatschef, nachdem sein Bruder im Jahr 2013 einen schwächenden Schlaganfall erlitten hatte. (AFP/jW)