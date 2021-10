Polen rüstet an Grenze zu Belarus weiter auf

Warschau. Polen will seine Grenze zu Belarus dauerhaft befestigen. Als Grund wird die gewachsene Zahl von Schutzsuchenden, die über Belarus in die EU einreisen wollen, angegeben. Geplant sei der Bau einer »soliden, hohen Barriere, die mit einem Überwachungssystem und Bewegungsmeldern« ausgerüstet werde, sagte Innenminister Mariusz Kaminski über das Projekt, das die Regierung am Dienstag abend beschloss. Es muss nun noch vom Parlament gebilligt werden. (dpa/jW)