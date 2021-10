Baumhäuser: Stadt legt Rechtsmittel ein

Köln/Kerpen. Die juristische Auseinandersetzung um die Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst im Jahr 2018 geht in die nächste Runde. Anfang September hatte das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass die Räumung rechtswidrig war. Der Brandschutz sei nur vorgeschoben gewesen, so die Begründung. Gegen diese Entscheidung hat die Stadt Kerpen am Montag Rechtsmittel eingelegt, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte. (dpa/jW)