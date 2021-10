Ziegenhals: Gedenktafel gestohlen

Niederlehme. Die Tafel an dem 2013 errichteten Gedenkstein für die illegale Tagung des Zentralkomitees der KPD im Februar 1933 im Niederlehmer Ortsteil Ziegenhals südöstlich von Berlin ist gestohlen worden. Das teilte die Brandenburger Polizei am Montag in einer online veröffentlichten Pressenotiz mit. In der Mitteilung werden für die Entwendung »Buntmetalldiebe« verantwortlich gemacht. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Die Pressestelle der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus war am Mittwoch für Nachfragen dazu nicht zu erreichen. Das ehemalige Sporthaus Ziegenhals, in dem sich bis 1990 eine Gedenkstätte befand, war im Mai 2010 trotz breiter Proteste abgerissen worden. 2013 wurde wenige Meter entfernt auf einem mit Spendengeldern angekauften Teilgrundstück der neue Gedenkstein eingeweiht. (jW)