Union: Auch Schäuble unter Druck

München. In der Union gerät nach dem Desaster bei der Bundestagswahl nun auch der noch amtierende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unter Druck. Der Vorsitzende der Jungen Union in Bayern, Christian Doleschal, drängte Schäuble unter Verweis auf den Mandatsverzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier zum Rückzug. »Darüber sollten vor allem diejenigen nachdenken, die seit mehreren Jahrzehnten im Bundestag sind – beispielsweise Wolfgang Schäuble«, sagte Doleschal am Mittwoch dem Spiegel. Schäuble sitzt seit 1972 im Bundestag. (dpa/jW)