Dienst am Publikum

Die Schauspielerin Nicole Heesters (84) erhält den Deutschen Theaterpreis Der Faust für ihr Lebenswerk. Sie sei eine Ausnahmekünstlerin, die »ihr künstlerisches Schaffen seit Jahrzehnten auf höchstem Niveau in den Dienst des Publikums stellt«, teilte der Deutsche Bühnenverein am Dienstag mit. Die 1937 in Potsdam geborene Heesters hatte Engagements an fast allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen und spielte in vielen Fernsehfilmen. Die Tochter des Schauspielers und Sängers Johannes Heesters (1903–2011) war die erste weibliche »Tatort«-Ermittlerin überhaupt. Die Auszeichnung wird am 20. November im Staatstheater Hannover überreicht. (dpa/jW)