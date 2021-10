Berlin: Vivantes und Verdi einigen sich auf Eckpunkte

Berlin. Bei den Tarifverhandlungen über die Entlastung der Beschäftigten bei Vivantes, dem größten kommunalen Klinikkonzern in Deutschland, haben sich die Konfliktparteien auf Eckpunkte für einen Tarifvertrag geeinigt. Das teilte Verdi am Dienstag in Berlin mit. Der Tarifvertrag soll bis zum 30. November 2021 ausgearbeitet werden und zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Verdi-Verhandlungsführerin Heike von Grado­lewski-Ballin sagte, mit der Einigung auf die Eckpunkte sei man dem Ziel, eine nachhaltige Entlastung der Vivantes-Beschäftigten zu schaffen, einen großen Schritt nähergekommen. »Erzielen konnten wir dieses Ergebnis nur, weil die Beschäftigten konsequent für ihre Interessen eingetreten sind: mit Aktionen, mit Entschlossenheit und mit einem langen Atem. Darauf und auf das Ergebnis können sie wirklich stolz sein.« (jW)