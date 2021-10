»Liebig 34 & Køpiplatz – united in anger«. Demonstration. Liebig lebt! Köpiwagenplatz bleibt! Heute vor einem Jahr wurde die Liebig 34 geräumt und am 15.10. soll der Wagenplatz »Köpi« geräumt werden. Vergangene und anstehende Räumungen sind nicht hinzunehmen! Sonnabend, 9.10., 18 Uhr, Berlin, Dorfplatz, Rigaer Str./Liebigstr. Veranstalter: Bündnis »united in anger«

»Atomkriegsmanöver 2021 absagen!« Demonstration. Bei der NATO-Übung »Steadfast Noon« übt die Bundeswehr den Atomkrieg, also die Montage von Atombomben an ihre Trägerflugzeuge und ihren Abwurf in den Zielgebieten. Sonnabend, 9.10., Nörvenich, Schloss, Burgstraße 24, Shuttlebus um 11.30 Uhr ab Bahnhof Düren. Veranstalter: Netzwerk »Friedenskooperative« u. a.

»Zeit der Verleumder«. Filmpremiere. Höhepunkte und zentrale Thesen der gleichnamigen Konferenz. Ergänzt werden die Szenen durch Interviews, Recherchematerial, Fotos und Videos, darunter auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen einer Lesung von Erich Fried aus dem Jahr 1988. Der Film ist Esther Bejarano gewidmet. Eine ideologiekritische Intervention. Von Dror Dayan und Susann Witt-Stahl, D 2021. Sonntag, 10.10., 18 Uhr. Youtube-Kanal: Projekt Kritische Aufklärung.

»Behindert und verrückt feiern. Pride Parade Berlin«. Auch dieses Jahr wollen wir uns zeigen, wie wir sind: stolz, schön und kämpferisch! Sonntag, 10.10., Onlineveranstaltung, Livestream aus dem SO36, weitere Infos unter: www.pride-parade.de. Veranstalter: Pride Parade Berlin

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.