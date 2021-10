Nachschlag: Weg in den Massenmord

Hulu/Courtesy/Everett Collection/imago images Jeff Daniels (l.) als John O’Neill

Eine fesselnde Miniserie in zehn Folgen, basierend auf der ausgezeichneten Recherche des Autors Lawrence Wright für dessen Sachbuch aus dem Jahr 2007 (deutscher Titel: »Der Tod wird euch finden«). Die Handlung orientiert sich an der Vorgeschichte von »9/11« und der Arbeit des FBI-Terroristenfahnders John O’Neill. Ein Mann mit feinem Riecher für die Gefahren des radikalen Islamismus, der allerdings nicht nur nicht gehört wurde, sondern dem von seinem CIA-Gegenspieler Michael Scheuer (in der Serie Martin Schmidt genannt) jegliche Informationen vorenthalten und Steine in den Weg gelegt wurden. O’Neill wollte in den 90ern Osama bin Laden vor Gericht stellen, doch die CIA spielte die militärische Karte. Tage vor dem 11. September 2001 gab es jede Menge Hinweise auf den bevorstehenden Massenmord, doch da war O’Neill bereits aus dem FBI gemobbt worden. Es war sein zweiter Arbeitstag als neuer Sicherheitschef des World Trade Centers, am 22. September wurde seine Leiche in den Trümmern gefunden. (mme)