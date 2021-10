Ein neues England?

imago/ZUMA Press Sucht heute eher selten Streit: Billy Bragg (Manchester, 2015)

Er suche kein neues England, sang Billy Bragg in seinem bekanntesten Lied »A New England« (1983), und er wolle auch gar nicht die Welt verändern – er suche nur eine neue Freundin. Das war damals sehr »tongue in cheek«, wie man in England sagt, was sich am besten mit »augenzwinkernd« übersetzen lässt. Denn ja, Liebeslieder hatte Bragg schon immer im Programm, meist sehr kluge, etwa »The Milkman of Human Kindness« oder »Must I Paint You a Picture?« oder »Brickbat«. Aber er wollte sehr wohl die Welt verändern.

1984 zog er als 26jähriger mit seiner Gitarre zu den Streiks der englischen Minenarbeiter und spielte dort nicht nur seine eigenen Protestlieder, sondern schöpfte in der Tradition von Pete Seeger und Woody Guthrie aus einem großen Repertoire aus Klassikern aus aller Welt. In Songs wie »There Is Power in a Union« von seinem Album »Talking with the Taxman About Poetry« (1986) bekannte er seinen Glauben an die Bedeutung von Gewerkschaften, nicht nur sein Album »The Internationale« (1990) betonte sein Selbstverständnis als Mitglied einer engagierten Arbeiterbewegung: Er sang die Internationale, interpretierte »Red Flag« und schrieb der USA mit »The Marching Song of the Covert Battalions« eine inoffizielle Hymne auf ihre außenpolitische Agenda: »We’re making the world safe for capitalism!«

Und die Behauptung, dass er kein neues England suche? Auch das sollte sich im Laufe der Karriere als Witz rausstellen. In »Take Down the Union Jack« auf dem Album »England, Half-English« (2002) sinnierte er sehnsüchtig über ein neues Nationalgefühl. In seinem Buch »The Progressive Patriot: A Search for Belonging« (2006) führte er diese Suche weiter und appelliert seitdem für ein englisches (nicht britisches) Nationalbewusstsein, das stolz auf die emanzipatorischen Momente der eigenen Geschichte blickt (die protosozialistischen Bewegungen der Levellers und Diggers im 17. Jahrhundert etwa), kritisch mit der kolonialistischen Vergangenheit umgeht und die heutige ethnische Pluralität feiert.

Nun, man kann sich vorstellen, dass das England im Jahre 2021 unter der Herrschaft von Alexander Boris de Pfeffel Johnson nicht so ganz Braggs Vorstellungen entspricht. Während also das Militär Benzin ausliefert, Kanonenboote der Fischereirechte wegen nach Guernsey geschickt werden und die Tories mit ihren »Culture wars« von ihrem Thatcherismus 2.0 ablenken, hat Bragg sein zehntes Album »The Million Things That Never Happened« herausgebracht.

Es ist wie die letzten paar Alben mit voller Band eingespielt, ein bisschen Country, viel Orgel. Seine Stimme ist wärmer, tiefer und ruhiger als in den frühen Jahren, als er furchtlos seinen breiten Essex-Dialekt über seine selten gut gestimmte Gitarre schmetterte. Ein Highlight ist »Ten Mysterious Photos That Can’t Be Explained«, in dem sich Bragg in seinem typisch gut gelaunten Sarkasmus mit Verschwörungsmythen im Internet in Zeiten von Corona auseinandersetzt: »The conspiriacs, the cyberchondriacs gripped by their fevered imagination / They switched the filters off / Too much is not enough / You know that you can overdose on information?« Cyberchonder, also vom Cyberspace verwirrte Hypochonder, schienen nicht zu wissen, dass mensch auch von zuviel Information eine Überdosis erleiden könne.

Bragg blickt auf dem Album mit viel Zurückhaltung auf die Welt, immer bemüht, als alter Herr die Anliegen junger Aktivisten zu verstehen. So singt er in »Mid Century Modern« zu einem langsamen Motown-Backbeat mit viel Gitarre und Orgel: »But the kids that pull the statues down / They challenge me to see / The gap between the man I am / And the man I want to be.« Die »Black Lives Matter«-Aktivisten, die Statuen von Sklavenhaltern stürzen, ließen ihn die Lücke zwischen dem sehen, was er ist und was er sein will.

Die punkigen Elemente der frühen Jahre sind verflogen. Seine Talente als agitierender Alleinunterhalter hat er sich aber bewahrt. Wer Bragg mit seiner Band in vergangenen Jahren sah, erlebte einen selbstbewussten, aber bescheidenen Showman, der mit Witzen, Anekdoten und politischen Appellen problemlos zehnminütige Lücken zwischen Liedern überbrückte. Er sucht heute selten Streit. Aber immer noch ein neues England und eine bessere Welt.