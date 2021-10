Der Kafka-Kaffeefilter

Eugen Egner

»Sebald wollte die Küche der Gemeinschaftswohnung aufsuchen, um etwas zu essen. Er hoffte, niemand außer ihm werde dort sein, da er beim Essen keine Zeugen gebrauchen konnte.«Eugen Egner

Ungelogen. Gerade hatte ich in Eugen Egners neuem Buch »Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!« (Verbrecher-Verlag 2021) auf der Seite 125 das Meisterstück »Resopalplatte« gelesen (es geht so: »Der Künstler, der seit Jahren mit einer Resopalplatte zusammenlebte, schaffte sich plötzlich noch eine Resopalplatte an. Ob er mit der auch zusammenleben wolle und ob die beiden Resopalplatten sich denn vertrügen, wurde er gefragt. Darauf antwortete der Künstler: ›Nicht so viele Fragen auf einmal‹«), da kläffte (am 7. Oktober dieses Jahres, um 16.45 Uhr in der »Normalkneipe«) ein bebrillter, akkurat frisierter Endsechziger in einer schwarzen Lederjacke am Kopf des Tresens in sein Handtelefon: »Was soll ich denn in der Scheißschweiz?! Da kostet ’n Kaffee sechs Euro, die Arschlöcher!«

Handtelefone macht Eugen ­Egner nicht mit. »Ich lehne die ganze Richtung ab«, pflegt er zu sagen. Das stellte er zum Beispiel vor drei Jahren an (in?) der Festnetzleitung fest (obwohl Eugen strenggenommen nie etwas feststellt, weil er ein Dichter ist, ein Dichter, wie ihn der deutschsprachige Raum seit E. T. A. Hoffmann nicht gesehen und gehört hat; der verrottet-vertrottelte genderdeutschsprachige Raum – man schalte bloß den Deutschlandfunk an, o Gott – liest Egner selbstverständlich nicht, denn der genderdeutschsprachige Raum kann nicht mehr lesen, schreiben kann er ebensowenig, und sobald er doch schreibt, schreibt er in »Einfacher Sprache«, das soll »die Sache« – Inklusion et cetera – voranbringen, Glückauf!).

Telefonate mit Eugen sind unersetzlich. Man müsste sie mitschneiden (was man selbstverständlich nicht tut, man refüsiert das) und hätte dann Dostojewski-Romane auf Band, die durch den Kafka-Kaffeefilter gepresst wurden (es gibt keine Dostojewski-Romane, es gibt nur Romane von Dostojewski, den ­Kafka-Kaffeefilter mit der Goldkante gibt es allerdings).

Der Ablehner der Schweiz ging mit seinem Handtelefon am Ohr und einer Zigarette in der anderen Hand vor die Tür, um vor der Normalkneipe seine Ablehnung der Schweiz weiter zu untermauern (ich konnte seine kräftigen, an die Schweiz gerichteten Worte unvermindert deutlich vernehmen).

Ich knöpfte mir gleichwohl die Seite 124 vor (wer »Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!« nicht kauft, gehört dem Ratz). Die ersten fünf Zeilen lauten: »Ich wusste nicht mehr, wie lange ich schon unterwegs war. Irgendwann griffen mich Menschen auf, die in einem hier nicht näher zu beschreibenden offenen Fahrzeug einen Sonntagnachmittagsausflug machten. Wenn ich nicht irre, wurde ich transportiert.«

Ich kann für Klarheit sorgen.

Irgendwann in den neunziger Jahren holte ich Eugen am Frankfurter Hauptbahnhof ab. Von dort aus traten wir in meinem geschlossenen VW Golf eine Reise nach Zürich an (wir waren zu einem Fest des Haffmans-Verlages eingeladen). Sie dauerte drei Tage. Ich musste an jedem Autobahnrasthof stoppen, damit Eugen im jeweiligen »Restaurant« jeweils vier Stunden lang Speisen willkürlicher Art zu sich nehmen konnte. Er hatte »Hunger«, so nannte er das, unentwegt »Hunger«, wie er sich ausdrückte.

Willi Barczat

Der Mann ist vollkommen unglaubwürdig – oder ein Naturwunder (natürlich ist er ein Naturwunder, man lese seine Bücher, man wird mir danach kein Kontra geben). Eugen isst fast noch besser als er schreibt und zeichnet. (Nota­bene kann man die mittlerweile furchtbar konformistisch »nonkonformistische« Titanic einzig seiner Mirakel-Cartoons wegen zur Hand nehmen.) Und er wiegt dabei höchstens 63 Gramm.

An der Scheißschweizer Grenze wurden wir gefilzt. Leider hatten wir keine Drogen dabei. Auf der Rückfahrt nahm uns (und meinen geschlossenen Pkw) derselbe Zöllner erneut auseinander. Diesmal mussten wir uns bis auf die Unterwäsche ausziehen. Wieder keine Drogen, scheiße. Der Scheißschweizer schrie vor Enttäuschung (oder auch nicht).

Einen Monat später erreichten wir Frankfurt (Stichwort »Der Egnersche Hunger«). Seither lehnt Eugen das physische Reisen im Grunde seiner Nervenbahnen (brillante Formulierung! »Seines Herzens« wäre indes noch besser) weitgehend ab (in Wuppertal soll Essen erwerbbar sein). »Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!« gibt davon hinreichend Kunde. Etwa geht die Rede von einem Reisebusunternehmen, das sich »aus Gründen der Angst versteckt«.

Der Dichter Eugen Egner, teilt uns das Vorwort von »Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!« mit, ist ein enormer Aufhörer und Unterlasser (stimmt lediglich teilweise, siehe »Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!«). Er verweigert sich der Anschaffung eines »Glückseligkeitsberechners«, er weist die »Stuhleinsamkeit« und die Zeit gründlich zurück und fordert: »Beendet all den Unsinn!«

Egners ungeschriebene Ethik (wahlweise: Ästhetik) ließe zum Beispiel die grünen Blödweiber und -männer (Digitalisiiiierung! Erneuerbare Energiiiien!) vor Scham im veganen Boden versinken. Die vom Staat, vom Markt und von den Mehrheitsmenschen zugerichtete Realität ist ruinös und blamabel, und wer nur das Inhaltsverzeichnis von »Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!« überfliegt, weiß, was sie lächerlich zu machen und aufzulösen vermag: Stil. Kunst. Die Genialität des Solitärs.

In einer Welt wie dieser ist allein die Einbildung wahr. Oder die En-passant-Noblesse. Die schöne Frau liebt Eugen, den erzählenden Erzählverweigerer – seit er sie am Tag des fünfundsiebzigsten Geburtstages von Ror Wolf auf der Fahrt nach Mainz (in meinem geschlossenen VW Golf) auf unvergleichliche Weise tröstete, indem er mit ihr unablässig über allgemeine Probleme der Frisurengestaltung und -bewältigung plauderte.

Jetzt müsste der »eigentliche« Artikel zum siebzigsten Wiegenfest von Eugen Egner am 10. Oktober beginnen (unter besonderer Berücksichtigung des Motivs des Braunbären), es müsste der Gesang auf dieses Juwel in dieser verkarsteten, vermüllten Gegenwart anheben (das sich unter einem grauen Stein versteckt), aber ich habe keine Zeit, denn just fährt vor der »Normalkneipe« ein Betonmischer der Firma ­Strassenreinigung25h. de vorbei (kein Scherz!), und der Angelegenheit muss ich nachgehen.

Soviel geschwind: Eugen Egner ist ein fabelhafter Charakter. Eugen, sei umarmt.