Chemienobelpreis für Organokatalyse

Stockholm. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Deutschen Benjamin List und den US-Forscher David W. C. MacMillan für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. Die Forscher hätten ein neues und geniales Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt, die asymmetrische Organokatalyse, hieß es. Sie werde u. a. für die Erforschung neuer Arzneimittel oder in Solarzellen eingesetzt. (dpa/jW)