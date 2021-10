Nachschlag: Waschechter Arbeiter

Mary Evans/AF Archive Columbia Pictures/imago images Sieht nach Schmerzen aus: Max (Matt Damon) wird behandelt

Gut drauf ist er nicht, der tätowierte, kahlgeschorene Max (Matt Damon), wenn er zur Arbeit schleicht. Es ist ja auch ein harter Job in der Roboterfabrik. Schlecht gelaunt kann Damon ja sowieso ganz gut spielen, erst recht, nachdem ein Polizeiroboter seiner Malocherfigur den Arm gebrochen hat, autsch. Die Welt, in der Max und seinesgleichen leben, ist zu einem Planeten der Slums verkommen, »überbevölkert, verseucht, verschmutzt und elend«. Die ganz Reichen und Mächtigen sind längst ausgebüxt in Neill Blomkamps zweiter Regiearbeit nach dem ungleich cooleren Filmdebüt »District 9« – ab auf eine militärisch abgeriegelte Raumstation namens »Elysium«. Unten, oben, drinnen, draußen – die Allegorie ist so wahr wie das Leben, gleichwohl inszenatorisch mit dem Holzhammer geschnitzt. Die Revolution muss kommen, logisch. Da es sich, trotz hübsch-kompliziert wirkender Körper-Maschine-Konstruktionen, um einen simpel gedachten Sci-Fi-Streifen handelt, ist sie mal wieder Sache eines einzelnen heldischen Mannes. Immerhin ein waschechter Arbeiter. (msa)