Sex mit dem Auto

Der diesjährige Gewinner der Goldenen Palme ist ein forciert drastischer, ein gleißender Film. Nach einem Autounfall in ihrer Kindheit wird Alexia ein Schädelstück aus Titan eingesetzt. Jahrzehnte später tanzt sie in erotischen Autoshows und bietet ihren Körper den Blicken von Männern also beruflich an. Obwohl die große Kopfnarbe über dem Ohr sehr wulstig verheilt ist und sie diese auch nicht versteckt, wird sie von Männern verfolgt und angemacht. In einem Fall führt das zu einem Eklat. Alexia reagiert und rammt einem jungen Angreifer einen Metallstift durchs Ohr ins Gehirn.

Auch in einer Welt schneller Gratifikationen haben Morde Konsequenzen. In diesem Fall sind das noch mehr Tötungen mit Stoß- und Stichwaffen, die eigentlich die Folgen der ersten abfangen sollen. Nach dem ersten Mord werden Alexias Neigungen, ihr Piquerismus, allerdings bezeichnend verkehrt. Dumpfe Stöße rufen sie in die Garage, dort engagiert sie sich in etwas, das Sex mit ihrem Auto zum Verwechseln ähnlich sieht und wohl auch Anklänge an die Automobilerotik in »Crash« von J. G. Ballard/David Cronenberg produzieren soll. Obwohl diese Prämisse wohl ein bisschen albern ist, bleibt ihr der Film jedoch unbedingt treu. Alexia wird schwanger werden.

Julia Ducournau erzählt »Titane« sehr unbefangen, elliptisch, ohne große Erklärungen. Das war schon in ihrem ersten Langfilm »Grave« (2016) so. Und noch etwas anderes trifft auf beide Filme zu: Den weiblichen Hauptfiguren geht es gar nicht gut, ihnen ist schlecht. »Grave« folgte dabei einer US-amerikanischen Aufstellung von Erwachsenwerden und schulischen Erniedrigungsritualen: Eine junge Vegetarierin wird zur Anthropophagin, weiß aber nicht, dass sie die Veränderung einer Mutter mit Zombiehintergrund verdankt. Auch in »Titane« haben die Eltern die Misere verschuldet, die psychische Beschädigung diesmal aber mit der Lieblosigkeit der Mittelklasse beziehungsweise der genervten Selbstsucht des Vaters verursacht.

Zur Unterhaltsamkeit trägt hier ohnehin etwas anderes bei: »Titane« ist ein ziemlich brutaler Film, Ducournau zieht es stark zum Unerträglichsten. Im Schauderhaften, Ekligen und Gewalttätigen bewegt sie sich geschmeidig, einfallsreich, oft mit Humor. Wenn Haarbüschel ausgerissen werden, dann reicht für Eindringlichkeit schon die Tonspur. Im Visuellen exploriert sie aber auch den Ekel, der von der Nahrungsaufnahme, von Ausscheidungen oder biologischen Körpern ausgehen kann. Nebenbei modernisieren sich dadurch auch Annahmen darüber, welche Körpertypen im Kino angemessen nackt vorzeigbar sind. Bei Ducournau sehen Frauenbrüste zum Beispiel oft wie Hautbeutel oder -falten aus, was einem bestimmten Damen- und Mädchenschema, das im französischen Kino noch häufig anzutreffen ist, angenehm zuwiderläuft. So etwas setzt nicht unbedingt einen »weiblichen Blick« voraus, eine Kamera allerdings, die vom Fuß eines Betts aus zwischen die Beine einer mit Unterhose bekleideten jungen Frau filmt, würde man einer männlichen Regie kaum (mehr) durchgehen lassen.

Aber in »Titane« wird Männern keineswegs nur Schlechtes unterstellt. Ducournau hat von Claire Denis gelernt, das Interesse auf virile Gemeinschaften und auch auf die körperliche Außenseite von Männern zu richten, wodurch sich die erotische Perspektive ihrer Filme auch merkwürdig homopornographisch einfärbt.

»Titane« verlässt im letzten Akt sein hitziges Stadium und wird elegischer, gefühliger. Um sich ihrem Steckbrieffoto möglichst unähnlich zu machen, modelliert sich Alexia nach einem Jungen aus einer Vermisstenkartei. Sie bricht sich das Nasenbein, bandagiert Geschlechts- und Schwangerschaftsmerkmale ab und nennt sich Adrien.

Adriens Vater (Vincent Lindon), ein in die Jahre gekommener Steroidjunkie, will das ohnehin nicht so genau wissen und erkennt Alexia als seinen Sohn an. In diesem Geflecht aus Lügen und Illusionen findet die harte Frau die Zuneigung, die ihr seit der Kindheit vorenthalten wurde – und es ist vor allem Agathe Rousselle zu verdanken, die diese lädierte Amazone spielt, dass man ihr die zärtliche, mit Sehnsucht gemischte Grausamkeit jederzeit abnimmt.

So krass und effektsicher »Titane« auch ist, lässt sich doch nicht übersehen, dass seine Abjektionen stark im Bourgeoisen befestigt bleiben. Ducournau bereitet das »Fluide« der Geschlechterrollen so selbstverständlich auf, dass das schon wie ein gut geschmierter Gemeinplatz wirkt. Das »Nicht-Binäre« und selbst die Schmerzen, die eine körperliche Adaptation durch Bandagen verursacht, werden dem hier bearbeiteten Körperhorror zugeschlagen und tragen damit zur unbehausten, ja freakigen Atmosphäre des Films bei. Zwar ist das Modell Kleinfamilie ruiniert, da es den Nachkommen nur Verdruss und Leid beschert, aber der Grundkonflikt bleibt trotzdem familial. Denn auch im projizierten Ausweg werden nur die Umstände der Familiarisierung reformiert. Jetzt wird eben durch Sexualisierung der Mensch-Maschine-Beziehung eine transhumane, titanische Genealogie begründet, auf dass deren Ableger belastbarer werden. Zumindest bestehen sie schon halb aus Metall.