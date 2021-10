Was einleuchtet

Peter Kneffel/dpa Keine Angst vor großen Gefühlen: Konstantin Wecker

Konstantin Wecker also. Der Freigeist aus München ist ein Kraftpaket und ungemein produktiv: Aktuell punktet er mit dem Buch »Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten« und dem Album »Utopia«. Sein Buch trägt den Untertitel »Ein Plädoyer für Kunst und Kultur«. Die Platte konnte sich, Überraschungserfolg, in »den deutschen Charts« plazieren, wie ein PR-Büro stolz meldet. In diversen Publikumszeitschriften erscheinen Interviews und Lobeshymnen auf das Album, und wer weiß, dass Wecker ein bekennender Anarchist und Antifaschist ist, klare Kante gegen rechts und den Kapitalismus zeigt, darf sich über diesen Popularitätsschwung freuen oder wundern. Ist die bürgerliche Presse am Ende doch von »Linken« unterwandert? Oder ist alles noch ganz anders, wie ein Kollege in Konkret mutmaßt, der Wecker der schlechten, kitschigen Reimkunst zieh?

Der Kitschvorwurf wiegt leicht. Was dem einen Kitsch, ist dem anderen Poesie, und bei jedem hervorragenden Poeten – der Wecker zweifelsohne ist – kommen auf einen guten Text mindestens zehn Rohrkrepierer. In diesem Fall höre man die 17 mit Bandbegleitung eingespielten Songs von ­»Utopia« und urteile selbst, ob Zeilen wie »Nach diesem dunklen Leben wirst du vielleicht befreit dereinst ins Helle schweben« ungemein kitschig sind oder mehr von Konstantin Wecker und den Hoffnungen der Hörenden verraten, als es manchem lieb ist, dem Gefühle leicht zu groß werden.

Gelungener als die offen politischen Lieder mit ihren Slogans sind meistens diejenigen, in denen Wecker mit seinem Alter hadert, mit der Angst vorm Tod, wo er persönlich wird und sich von Parolen verabschiedet. Letztere gibt es natürlich auch. Einmal heißt es »Dass die Herrschenden andere gerne knechten, leuchtet mir ein / Dass ihre Opfer ihnen auch noch zujubeln, macht mich wütend.« Richtig. Aber: Genau diese Worte könnte ein rechter »Coronaleugner« heute ebenfalls rufen, die einst eindeutig links besetzten Worte scheinen frei verfügbar.

Weckers Schuld ist das freilich nicht. Trotzdem könnte sein Buch deshalb manchem Bauchschmerzen bereiten. Es enthält Reden und Texte, zur Notwendigkeit von (linker) Kunst und Kultur, zur Befreiung von KZ, zum Gedenken an Antifaschisten, zur Poesie des Widerstands. Kein Wort ist falsch. Aber die Texte hätten auch vor 30 Jahren genau so verfasst sein können. Die Inhalte bleiben dringlich, doch Sprache veraltet – manche Parolen leider auch. Aber Wecker hat auch darauf einen Antwort: »Nennt mich gerne einen Spinner / Der nicht passt in uns’re Zeit / Doch ihr lebt in einem Alptraum / Mein Traum ist die Wirklichkeit.«

Wecker ist vor allem immer dann sehr gut, wenn er sein Leben befragt. Er macht das radikal. Im ersten Stück »An die Musen« geht es um das Aufbäumen gegen das Alter (»Und ich will vergessen, dass dieser Zahn nun auch an meiner Zeit nagt«), in »Bin ich endlich angekommen« um das ewige Voranstürmen (»Ungehorsam, ungeduldig, ungestüm und unverschämt / Habe ich, voll Übermut, selten meinen Gaul gezähmt«) und die nie endende Sehnsucht (»Mag sein, in der letzten Stunde wird Geahntes hell und klar / Und es schließt sich dann die Wunde / Die des Lebens Urgrund war«). In »Die Tage grau« schließlich beschreibt er seine Angst vor dem Sterben (»Die Tage grau, und du versuchst zu leben, und du weißt genau, du wirst nie wieder schweben«). Dafür muss man ihn lieben. Es gibt nicht viele seiner Art. Seine eigentliche Kunst ist eine Feier des Lebens. Aus ihr bezieht sein Antifaschismus die Kraft.