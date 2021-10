London will härter gegen Aktivisten vorgehen

Manchester. Die britische Regierung will härter gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorgehen, die mit ihren Protesten Teile des öffentlichen Lebens blockieren. Die Polizei werde mehr Befugnisse bekommen, um mit der kleinen Minderheit umgehen zu können, die »Störungen und Elend in unsere Gemeinschaft bringen«, kündigte Innenministerin Priti Patel beim Parteitag der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson am Dienstag in Manchester an. (dpa/jW)