Notstand wegen Ölpest vor Südkalifornien

Los Angeles. Die Ölpest vor der Küste Südkaliforniens hat sich ausgeweitet und weitere Strände verschmutzt. Die geschätzte Menge des aus einer Pipeline ausgelaufenen Öls habe sich auf rund 550.000 Liter erhöht, teilte die am stärksten betroffene US-Küstenstadt Huntington Beach im Bezirk Orange County am Montag abend (Ortszeit) mit. Gouverneur Gavin Newsom erklärte für den Bezirk den Notstand. Zugleich wurden Vorwürfe laut, Behörden und Pipelinebetreiber hätten zu spät auf den Notfall reagiert. Das Öl war aus einer am Wochenende leckgeschlagenen Röhre vor der Küste von Huntington Beach ausgetreten. (dpa/jW)