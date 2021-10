Russisches Filmteam auf Raumstation ISS

Baikonur. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist ein Filmteam für Dreharbeiten zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die russische Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko erreichten am Dienstag per Expressflug nach mehr als drei Stunden die ISS. Livebilder der Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten, wie sich das Sojus-Raumschiff »MS-19« langsam der Station näherte und trotz Problemen andockte. Russland gewinnt damit auch einen Wettlauf mit den USA. (dpa/jW)