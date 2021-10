Tschechien kauft von Israel Flugabwehrsystem

Prag. Tschechien hat am Dienstag mit Israel einen Vertrag über den Kauf von vier Batterien des Flugabwehrsystems »Spyder« unterzeichnet. Wie das Verteidigungsministerium in Prag mitteilte, soll das neue Luftverteidigungssystem Waffen sowjetischer Bauart ersetzen, die in den kommenden Jahren ausgemustert werden sollen. Für die Waffenlieferung wurde ein Preis von umgerechnet 540 Millionen Euro vereinbart. Der israelische Verteidigungsminister Benjamin Gantz begrüßte die Vereinbarung als »strategisches Abkommen« mit einem NATO-Mitgliedstaat. (AFP/jW)