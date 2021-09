Antisemitischer Übergriff: Verdächtiger gefasst

Hamburg. Nach einem tätlichen Angriff auf einen Teilnehmer einer Mahnwache gegen Antisemitismus in Hamburg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handle sich um einen 16jährigen aus Berlin, teilten die Beamten am Dienstag in Hamburg mit. Er soll vor etwa eineinhalb Wochen bei der Mahnwache antisemitische Beleidigungen ausgestoßen und einen 60jährigen mit einem Schlag verletzt haben. Der ­Verdächtige wurde von Ermittlern des Staatsschutzes anhand von Videoaufnahmen identifiziert, wie die Polizei weiter mitteilte. (AFP/jW)