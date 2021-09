Laschet in schwerer See

imago/Manngold Direkt auf die Sandbank: Armin Laschet (Aachen, 27.1.2018)

In der Union hat der Versuch des angeschlagenen CDU-Chefs Armin Laschet, die Frage des Vorsitzes der Bundestagsfraktion vorerst offenzuhalten, um später das Amt übernehmen zu können, falls er nicht Kanzler wird, zu einem ersten offenen Machtkampf geführt. Die neue Fraktion trat am Dienstag nachmittag in Berlin zusammen. Der bisherige Fraktionschef Ralph Brinkhaus hatte sich im Vorfeld geweigert, den Vorsitz wie von Laschet gewünscht nur kommissarisch zu übernehmen. Er wollte sich statt dessen noch am Dienstag für den üblichen Zeitraum von einem Jahr an die Spitze der Fraktion wählen lassen. Informationen über Verlauf und Ergebnisse der Fraktionssitzung lagen bei jW-Redaktionsschluss noch nicht vor.

Unterdessen ist vor allem im sächsischen Landesverband der CDU eine Debatte über die zukünftige Ausrichtung der Partei im Gange. Der bisherige »Ostbeauftragte« der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, der vor der Wahl mehrfach mit Äußerungen über eine besondere »Neigung« der Ostdeutschen zur Wahl rechter Parteien aufgefallen war, wurde am Montag abend als Landesgruppenchef der sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten abgelöst. Gegenüber der Leipziger Volkszeitung (Dienstagausgabe) bezeichnete der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer die Äußerungen von Wanderwitz als »nicht hilfreich«. Wanderwitz soll die Sitzung am Montag abend ohne Aussprache verlassen haben. Der neue Landesgruppenchef Carsten Körber machte am Dienstag gegenüber dem MDR Laschet für die Wahlniederlage verantwortlich und forderte, die Union solle sich auf die Opposition vorbereiten. Aus anderen Landesverbänden kamen ähnliche Forderungen.

Auch die neuen Fraktionen von SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen traten am Dienstag erstmals zusammen. Die FDP-Fraktion hatte bereits am Montag Parteichef Christian Lindner als Vorsitzenden bestätigt. Derweil drängte die SPD am Dienstag auf eine zügige Regierungsbildung mit den Grünen und der FDP. Erste Sondierungsgespräche könnten nach Aussage von Fraktionschef Rolf Mützenich noch in dieser Woche geführt werden. (dpa/jW)