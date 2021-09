Treibstoffmangel: Britische Regierung unter Druck

London. Der Benzinmangel an den britischen Tankstellen bringt die Regierung zunehmend in Erklärungsnot. Am Dienstag diskutierte das Land darüber, bestimmte Berufsgruppen bei der Versorgung mit Treibstoff zu bevorzugen – etwa Ärzte, Pfleger, Lehrer oder Polizeikräfte. Wie die Regierung mitteilte, werden Lastwagenfahrer aus der Armee darauf vorbereitet, Tankstellen zu beliefern. Grund für das Chaos sind Lieferschwierigkeiten; dem Land fehlen Zehntausende Lkw-Fahrer. Unison, die größte Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, forderte, systemrelevante Beschäftigte müssten vorrangig tanken können. (AFP/jW)