Putin lobt faire Wahlen in Russland

Moskau. Rund eine Woche nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten russischen Parlamentswahl hat Präsident Wladimir Putin die Abstimmung als frei und fair gelobt. »Die Wahlen selbst verliefen offen und in strenger Übereinstimmung mit den Gesetzen«, sagte Putin am Samstag nachmittag bei einem Gespräch mit Spitzenpolitikern aller in der neuen Staatsduma vertretenen Parteien. Fast gleichzeitig protestierten in der Hauptstadt Moskau Hunderte Menschen gegen das Ergebnis, das sie für manipuliert halten. Zu der nicht genehmigten Kundgebung aufgerufen hatten die Kommunisten, die bei der Wahl mit 18,9 Prozent der Stimmen den zweiten Platz hinter Putins Partei »Einiges Russland« belegt haben. (dpa/jW)