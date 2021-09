KPÖ bei Gemeinderatswahl in Graz an erster Stelle

Graz. Im österreichischen Graz bahnt sich eine politische Sensation an. Wie der Österreichische Rundfunk am Sonntag nachmittag online berichtete, liegt die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) laut Hochrechnungen bei der Gemeinderatswahl der zweitgrößten Stadt Österreichs an erster Stelle. Mit einem Zuwachs von acht Prozentpunkten komme die KPÖ in der Hauptstadt der Steiermark demnach auf mehr als 28 Prozent, die ÖVP verliere hingegen zweistellig und komme nur noch auf rund 26 Prozent. Das Endergebnis, bei dem auch die per Briefwahl abgegebenen Stimmen mitberechnet sind, wird für Montag abend erwartet. (jW)