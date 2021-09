»Ocean Viking« rettet 122 Flüchtlinge im Mittelmeer

Augusta. Das Seenotrettungsschiff »­Ocean Viking« hat mit 122 Flüchtlingen an Bord in Augusta auf Sizilien angelegt. Die Menschen, unter ihnen auch unbegleitete Minderjährige, konnten am Sonnabend das Schiff nach Coronatests durch die italienischen Behörden verlassen, wie die europäische Hilfsorganisation SOS Méditerranée mitteilte. Das Schiff war am 13. September von Marseille aus Richtung zentrales Mittelmeer gestartet. Die Besatzung hatte die Menschen in den vergangenen Tagen aus mehreren Booten vor der libyschen Küste gerettet. (dpa/jW)