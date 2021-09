Airbus-Rüstungschef wird Cheflobbyist

Berlin. Der Rüstungschef des Flugzeugherstellers Airbus, Michael Schöllhorn, wird Cheflobbyist der Luft- und Raumfahrtbranche. Der 56jährige trete als Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) die Nachfolge von Dirk Hoke an, wie der BDLI am Donnerstag mitteilte. Schöllhorn hatte Hoke zuletzt bereits bei Airbus als Chef der Rüstungs- und Raumfahrtsparte beerbt. Zum Amtsantritt versprach er beim BDLI, »dass Deutschland und Europa in unserer strategischen Branche an der Spitze bleiben – in der Luft und im All.« (Reuters/jW)