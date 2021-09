Australien: Proteste gegen Impfungen

Melbourne. In der australischen Millionenstadt Melbourne ist es erneut zu Protesten gegen die Coronamaßnahmen der Regierung gekommen. Hunderte Bauarbeiter, viele von ihnen in Warnschutzkleidung, demonstrierten am Dienstag zunächst vor dem Gebäude der Gewerkschaft CFMEU (Construction, Forestry, Mining and Energy Union). Ihre Wut richte sich gegen die obligatorischen Coronaimpfungen für die Baubranche, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP. Anschließend zog die Menge in Richtung Regionalparlament weiter. (dpa/jW)