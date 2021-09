»Zukunft erkämpfen – offenes Treffen für Klassenkämpfe«. Diskussion. Neues offenes Treffen jeden zweiten Montag unter dem Motto »Unsere Solidarität gegen ihre Krise!« Wir wollen Solidaritätsstrukturen und soziale Kämpfe stärken. Schwerpunkte u. a.: Arbeits- und Tarifkampf, Wohnraum und Miete, Gesundheit und Pflege. Heute, 19 Uhr, München, »Barrio Olga Benario«, Schlierseestr 21. Veranstalter: »Barrio Olga Benario«

»Solidarität mit Kuba«. Vortrag und Diskussion. Wir demonstrieren unsere Freundschaft mit Kuba, in dem seit über 60 Jahren Solidarität praktiziert wird, anstatt immer noch auf Konkurrenz und Privatisierungen zu setzen, wie es die politische Elite hierzulande tut. Weitere Infos: www.fgbrdkuba.de. Dienstag, 21.9., 19 Uhr, Bonn, Restaurant »Rosa Lu«, Vorgebirgsstr. 80. Veranstalter: Freundschaftgesellschaft BRD–Kuba

»Kriminell ist das System Tönnies – nicht der Widerstand dagegen«. Kundgebung und Fahrraddemo. Der Konzern Tönnies verklagt Aktivisten von »Tear down Tönnies«, die 2019 einen Schlachthof blockierten, auf Schadenersatz und versucht damit, Kritik und Proteste durch Unterlassungsforderungen mundtot zu machen. Donnerstag, 23.9., 17.30 Uhr, Berlin, Bundesministerium für Landwirtschaft (Auftaktkundgebung), danach Fahrraddemo zur Anwaltskanzlei Eversheeds and Sutherland, Kurfüstendamm 22. Veranstalter: Tear down Tönnies

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.