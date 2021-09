Ronald Paris gestorben

Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Realismus in der bildenden Kunst der DDR: Am Freitag ist der Maler und Grafiker Ronald Paris im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Rangsdorf (Teltow-Fläming) gestorben, wie seine Frau Isolde der dpa am Samstag mitteilte. Nach einem Besuch der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät in Jena studierte der 1933 im thüringischen Sondershausen geborene Paris ab 1953 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee unter anderem bei Arno Mohr, Gabriele Mucchi und Toni Mau. 1965 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Komitees der Intergrafik, dessen Vorsitzender er 1980 wurde. »Es ging um die Pflege der Grafik im internationalen Kontext«, sagte er 2019 im jW-Gespräch. Anlass dafür war eine Lithographie, die in limitierter Auflage im Rahmen der junge Welt-Kunstedition erschienen ist – eine Vorarbeit zu seinem wohl letzten großen Gemälde in Öl, betitelt »Charons Boote im Mittelmeer« (2015), das der Katastrophe der Flüchtlinge gewidmet ist. Der Verlag 8. Mai konnte das Werk vom Künstler erwerben, seither hängt es an einem Ehrenplatz in der jW-Redaktion. Ein Nachruf folgt. (jW)