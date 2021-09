Drakes Rekord

Der kanadische Rapper und Sänger Drake hat einen Chartrekord aufgestellt. Gleich neun Songs seines neuen Albums »Certified Lover Boy« haben es in der vorigen Woche in die Top ten der US-Singlecharts geschafft. Das berichtete das US-Magazin Billboard am Montag, das die Charts herausgibt. Fünf der Songs debütierten zudem in den Top five. Das war zuletzt den Beatles 1964 gelungen. (dpa/jW)