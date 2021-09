Nachschlag: Linke alternativlos

imago images/Revierfoto Was hält sie zurück? Angesichts der Niveaulosigkeit der anderen Kandidaten müsste Die Linke entschlossen zum Angriff übergehen (Wahlplakate in Oberhausen, 13.9.2021)

Die Partei Die Linke sollte sich für die Wahlkampfhilfe bedanken, statt über Rote-Socken-Kampagnen zu lamentieren. Denn was bisher in allen Runden mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen erörtert wurde, verdient es nicht, eine ernsthafte politische Auseinandersetzung genannt zu werden. Eines sollte jedem Wähler klar sein, und Die Linke sollte es unaufhaltsam wiederholen: Wer tatsächlich einen wie immer beschränkten »Kurswechsel« will, dem bleibt in anderthalb Wochen nichts, als konsequent bei den »demokratischen Sozialisten« seine Kreuzchen zu machen. Warum nicht mit der Ablehnung der NATO werben? Warum nicht den Finger in die Wunde Afghanistan legen? Die »grüne« Frontfrau Annalena Baerbock wandte sich am Sonntag im sogenannten Triell gegen die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, und SPD-Kandidat Olaf Scholz kündigte in der jüngsten »Klartext«-Sendung des ZDF unbekümmert weitere Auslandseinsätze der Bundeswehr an – wie viele Steilvorlagen braucht es noch? (jt)