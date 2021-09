Flutkatastrophe: Keine Gefahr für Versicherer

München. Die Flutkatastrophe im Rheinland und in der Eifel kostet die deutschen Versicherer nach einer Umfrage der Finanzaufsicht Bafin bis zu 8,2 Milliarden Euro. Das sind 2,5 Milliarden mehr, als die Bonner Behörde vor vier Wochen aus den Daten von 136 Sachversicherern errechnet hatte, und mehr als die rund sieben Milliarden Euro, die der Branchenverband GDV kürzlich nannte. An die Existenz geht die Flut den Versicherern und Rückversicherern aber nicht, erklärte am Mittwoch der oberste Versicherungsaufseher der Bafin, Frank Grund. Einen Großteil der Schäden können die Versicherer auf die Rückversicherer abwälzen. (Reuters/jW)