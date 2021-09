»Wir sind Kirche« kritisiert Papst

Hamburg. Die katholische Reformbewegung »Wir sind Kirche« hat die Entscheidung von Papst Franziskus kritisiert, den Hamburger Erzbischof Stefan Heße im Amt zu belassen. Das Vorgehen sei »höchst problematisch«, teilte »Wir sind Kirche« am Mittwoch mit. Die Entscheidung Roms stelle »faktisch eine Amnestie« für Heße dar, »dem das Gutachten der Kanzlei Gercke elf rechtlich fassbare Pflichtverletzungen als früherer Kölner Generalvikar nachgewiesen hat«. Es stelle sich die Frage, wofür Menschen in kirchlichen Leitungsdiensten dann überhaupt noch zur Verantwortung gezogen würden. Die Apostolische Nuntiatur in Berlin hatte zuvor mitgeteilt, dass der Papst den von Heße angebotenen Amtsverzicht nicht annehme. (dpa/jW)