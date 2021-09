Bayern: Polizei nimmt Plakate von »III. Weg« ab

München. In Bayern werden Plakate der faschistischen Splitterpartei »Der III. Weg« mit dem Slogan »Hängt die Grünen« grundsätzlich von der Polizei abgehängt. Die Polizeipräsidien seien bereits am vergangenen Donnerstag angewiesen worden, solche Plakate aufgrund des Anfangsverdachts einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten abzunehmen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in München mit. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte am Dienstag entschieden, dass Plakate mit diesem Slogan trotz eines Verbots der Stadt Zwickau hängen bleiben dürfen. Zwickau will Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen einlegen. (dpa/jW)