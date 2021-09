Frankreich: »Reform« der Polizei angekündigt

Roubaix. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Polizei »reformieren«. Nach einer Lageanalyse umriss Macron am Dienstag in Roubaix die Konturen einer solchen Veränderung. Demnach sollen weniger Bürokratie und effizientere Abläufe, eine bessere Ausstattung und Ausbildung sowie binnen zehn Jahren doppelt so viele Beamte im Einsatz einige Eckpunkte der »Polizeireform« sein. Zudem kündigte Macron eine »stärkere Kontrolle« der Polizeikräfte an. Es solle eine Kontrollinstanz auf parlamentarischer Ebene geschaffen werden, polizeiinterne Ermittlungen zu Vorwürfen von Polizeigewalt künftig veröffentlicht werden. Bis Ende 2022 sollen die Beamten außerdem mit Körperkameras ausgestattet werden. (dpa/jW)