Israel: Gericht verurteilt Hamas zu Strafe

Tel Aviv. Ein Gericht in Jerusalem hat die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas zu einer millionenschweren Entschädigungszahlung verurteilt. Das Bezirksgericht sah es als erwiesen an, dass Mitglieder der Organisation für die Ermordung von drei israelischen Jugendlichen im Jahr 2014 im Westjordanland verantwortlich waren. Eine Sprecherin bestätigte am Dienstag die Entscheidung des Gerichts vom August. Danach muss die Hamas umgerechnet rund zehn Millionen Euro an die Hinterbliebenen zahlen. (dpa/jW)