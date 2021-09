USA: Weitere Klage gegen Monsanto

Los Angeles. In den USA hat die Mutter eines an Krebs erkrankten Jungen die Bayer-Tochter Monsanto im Zusammenhang mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup verklagt. In der am Montag (Ortszeit) bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klage macht die Frau Monsanto dafür verantwortlich, dass ihr Sohn am sogenannten Burkitt-Lymphom, einer seltenen und besonders aggressiven Krebsart, erkrankt ist. Der Klageschrift zufolge war das Kind dem Unkrautvernichter ausgesetzt, als die Mutter dieses auf ihrem Grundstück versprühte. Der Junge war demnach nur vier Jahre alt, als bei ihm im Jahr 2016 das Burkitt-Lymphom festgestellt wurde. Monsanto sieht sich wegen Roundup in den USA bereits mit zahlreichen Klagen konfrontiert, in denen das Herbizid als Ursache von Krebserkrankungen benannt wird. (AFP/jW)