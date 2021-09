Proteste wegen Abtreibungsgesetz in Texas

Chevy Chase. Wegen des Abtreibungsgesetzes im US-Bundesstaat Texas haben zahlreiche Menschen vor dem Haus des konservativen Supreme-Court-Richters Brett Kavanaugh protestiert. Rund 60 Menschen skandierten bei einem Marsch durch das wohlhabende Wohnviertel des Richters, der von Donald Trump eingesetzt worden war, in der Hauptstadt Washington: »My body, my voice« (Mein Körper, meine Stimme). Zwar hatte der Oberste Gerichtshof 1973 in seinem Grundsatzurteil »Roe v. Wade« das Recht von Frauen auf Schwangerschaftsabbruch verankert. Dennoch war zu Monatsbeginn in Texas das reaktionärste Abtreibungsgesetz der USA in Kraft getreten. (AFP/jW)