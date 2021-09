Opposition gewinnt Wahl in Norwegen

Oslo. In Norwegen hat die Opposition unter Führung des Sozialdemokraten Jonas Gahr Støre die Parlamentswahl am Montag gewonnen. Laut dem vorläufigen Ergebnis wird die sozialdemokratische Arbeiterpartei mit 26,4 Prozent der Stimmen trotz leichter Verluste stärkste Kraft. Støres bevorzugte Koalitionspartner, die Zentrumspartei und die Sozialistische Linkspartei, kommen nach jeweiligen Zugewinnen auf 13,6 und 7,5 Prozent. Damit erhalten sie zusammen voraussichtlich 89 der 169 Sitze im Parlament in Oslo. Die Konservativen von Ministerpräsidentin Erna Solberg kamen auf 20,5 Prozent. (dpa/jW)