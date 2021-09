Hunderte Millionen Klimaflüchtlinge erwartet

Washington. Die Weltbank rechnet bis zum Jahr 2050 mit bis zu 216 Millionen Klimaflüchtlingen, die sich wegen der Erderwärmung innerhalb ihrer Heimatländer ein neues Zuhause suchen müssen. Das berichtete dpa am Dienstag. Untersucht wurden demnach die Weltregionen Lateinamerika, Nordafrika, Afrika südlich der Sahara, Osteuropa, der Pazifikraum sowie Süd-, Ost- und Zentralasien. Die Zahlen gehen aus dem sogenannten Groundswell-Bericht der Weltbank hervor, dessen zweiter Teil am Montag (Ortszeit) in Washington vorgestellt wurde. Der menschengemachte Klimawandel sei ein starker Treiber für Migration, weil er sich auf die Lebensgrundlage der Menschen auswirke, hieß es. Dort, wo das Trinkwasser knapp werde, die Ernten geringer ausfielen und der Meeresspiegel ansteige, seien Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. (dpa/jW)