Am Sonntag hatten Museen und Kulturstätten aller Art ihre Pforten zum deutschlandweiten »Tag des offenen Denkmals« geöffnet. Der Aktionstag stand dieses Jahr unter dem Motto »Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege«. Über 3.500 Institutionen gaben Einblicke in die Historie und die heutige Nutzung ihrer Gebäude. Ein Schwerpunkt dabei war die Denkmalpflege. Zum Programm gehörten Führungen, Vorträge, Konzerte und Onlineformate. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit organisiert. Wittenberg war diesmal die offizielle Eröffnungsstadt. Zum Weltkulturerbe der Stadt gehört neben dem Lutherhaus, der Stadtkirche Sankt Marien und dem Melanchthonhaus die Schlosskirche zu Wittenberg, die für Martin Luthers 95 Thesen von 1517 berühmt ist. (dpa/jW)