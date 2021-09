Freie Wähler für Arbeitszwang in Pflege

München. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger will Langzeiterwerbslose für soziale Dienste verpflichten. Sie könnten zum Beispiel in der Pflege, in Parks oder auf dem Bauhof eingesetzt werden, sagte Aiwanger im Nachrichtensender Welt. Bei Verweigerung könne Hartz IV um 30 Prozent gekürzt werden. Aiwanger ist auch Spitzenkandidat der Freien Wähler bei der Bundestagswahl. (AFP/jW)